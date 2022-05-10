太陽能廠現曙光 聯合再生Q1轉盈 EPS 0.37元創三年高

能源廠聯合再生 (3576-TW) 今 (10) 日公告首季財報，受惠經濟規模擴大、單位生產成本降低，加上價格維持高檔，推升聯合再生首季轉虧為盈，稅後純益 6 億元，每股稅後純益 0.37 元，雙創三年來單季新高。

聯合再生第一季營收 46.82 億元，季增 13.53%，年增 55.81%，毛利率 16.07%，季增 9 個百分點，較去年同期轉正，營益率 10.7%，較上季與去年同期轉正，稅後純益 6 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.37 元。

聯合再生表示，公司進行三合一後，歷經過去四年整頓，已打消歷史包袱，公司持續改進生產績效、開發新事業及調整企業組織，已能夠穩定獲利，並持續為股東創造價值。

聯合再生預計今年將投入新產能，包括大尺寸電池 M6 與 M10，擴產後台灣太陽能電池產能將達 1.3GW，預計第三季量產，模組產線也同步進行升級與優化，總產能將達 1.2GW。

此外，聯合再生太陽能系統業務穩定成長，對公司獲利貢獻穩定，今年新併網案場規模約 140MW，系統獲利將持續擴大，貢獻至少 20 年固定電費收入，且有效提升獲利狀況。

聯合再生也持續開發建置太陽能案場，至年底全球將自有約 250MW 太陽能電站，且因應台灣缺電問題，將持續擴大儲能系統業務，未來除自建儲能系統參與台電 AFC 服務，也為客戶提供建置儲能系統一條龍服務，成為未來成長動能。