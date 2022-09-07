美銀看漲Dropbox：現有用戶群龐大、庫藏股執行潛力強

美銀分析師 Michael Funk 周二 (6 日) 發布 Dropbox (DBX-US) 初始分析報告，給予買進評級，理由是其龐大的用戶群和向股東返還大量資本的潛力。

雲端數據儲存公司 Dropbox 8 月初發布第二季獲利和營收高於華爾街的預期。

Michael Funk 周二在研究報告列出數個看漲該股的理由，包括 Dropbox 擁有強勁的自由現金流，得益於龐大的用戶群，以及為股東帶來增量回報的潛力與不受疫情大流行影響的商業模式。

Funk 寫道：「Dropbox 並非誘人、高成長、負現金流的次世代軟體股，其估值取決於市場發展和年度獲利能力的股票。」

Dropbox 現存用戶群龐大，營收具高可見度，且有 30% 以上的自由現金流利潤，以及返還實質性資本給股東的潛力。

Funk 對該股的 12 個月目標價在 34 美元。Dropbox 周二股價上漲 1.46%，收每股 21.48 美元，但 Dropbox 今年迄今下跌 12%。

該分析師補充，雖然該公司目前已授權執行的庫藏股剩餘 11 億美元，還沒再宣布任何庫藏股計畫，但他預期 Dropbox 可在未來 3 年內輕鬆增加執行 15% 庫藏股。

儘管 Funk 對 Dropbox 的未來充滿信心，但他承認該產業競爭激烈，其他平台同業包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Box (BOX-US)。