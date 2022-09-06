〈台股盤後〉追價觀望收斂百點漲點 5日線得而復失

台股今 (6) 日跳空開高大漲逾百點，一度站回 5 日線，但受到資金持續撤出、買盤追價意願低落影響，盤中一度翻黑，尾盤僅小漲 16.1 點或 0.11%，收 14677.2 點，成交量也持續下滑至 1820.64 億元。

電子權值股今日表現平淡，台積電上漲 3 元或 0.6%，收 489 元，鴻海、台達電、聯電等均小漲，聯發科則小跌，較強勢的電子指標則有臻鼎 - KY 漲 3.65%、國巨及創意漲 2% 以上，南電、研華、緯穎等均漲 1%。

不過，機殼廠鴻準、可成均有 3% 上下的跌幅，華邦電、群創跌逾 2%，雙 A 宏碁、華碩，以及矽力 *-KY、采鈺等均跌 1% 以上，是今日較弱的電子指標。

傳產方面，中國水泥報價反彈，水泥雙雄台泥、亞泥獲買盤進駐，漲幅在 1.9% 上下，貨櫃三雄中，長榮、萬海雙雙收漲，僅陽明獨下跌、航空雙雄也同步小漲；金融股則以元大金漲 2.7%、中租 - KY 漲 1.3%。

近期強勢的生技族群，今日普遍拉回修正，北極星藥業 - KY、寶齡富錦重挫跌停，和康生、松瑞藥、益得、台康生技、中裕等跌逾 8%，羅麗芬 - KY、美時、亞諾法、明碁醫、杏國、永昕跌幅都有 6-7%；但全宇生技 - KY 逆勢上漲 6.8%。