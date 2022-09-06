資金匯出壓力大 台股漲16點收14677點 14700點得而復失

美股周一休市，台股今 (6) 日早盤在台積電等大型權值股領軍下，一度漲逾百點、衝破 14700 點，但節前觀望量能不足，盤中一度紅翻黑，資金輪動快速，中小型股與生技股漲多回檔，指數開高走低，終場小漲 16.1 點，收 14677.2 點，14700 點得而復失，成交值持續低迷、僅 1820.64 億元。

櫃買指數開高後一路下殺，終場下跌 2.92 點，收在 190.81 點，成交值 706.7 億元。上市櫃成交值共 2527.34 億元。

觀察電子權值股表現，台積電小漲 0.6%，收 489 元，鴻海也上漲逾 0.46%，收 108.5 元，聯發科為三雄中最弱勢，小跌 0.32%，收 629 元。其他電子權值股包括聯電、台達電、日月光投控、大立光、廣達等同步收紅，但漲幅均不超過 1%。

航海王歷經前陣子回檔修正，今日重啟揚帆，四維航強漲 4%，慧洋 - KY、長榮勁揚 1%，萬海、新興、裕民也收紅，不過陽明午盤後不敵賣壓出籠襲擊翻黑，小跌作收。

生技族群陷入漲多拉回，寶齡富錦、北極星藥業 - KY 遭賣壓摜殺至跌停，台康生技、和康生、松瑞藥、益得、中裕同步暴跌超過 8%，美時、羅麗芬 - KY、亞諾法重挫超過 7%，科妍、景岳、五鼎、岱宇、明基醫、晶宇、杏國、永昕、健亞、基亞、永日、醣聯等多檔個股，也大跌超過半根停板。

金融族群表現相對強勢，元大金大漲 2.7%，合庫金、華南金同漲逾 1%，台新金、玉山金、中信金、第一金等多檔個股也同步收紅。

