防疫雙險理賠破800億元 不排除10月上看千億大關

金管會今 (6) 日公布，今 (2022) 年以來，防疫雙險合計已理賠突破 800 億元、達 806.63 億元；且與疫情高峰時相比，近期確診人數已降到 3 萬人左右，但防疫險理賠增額已連 5 週均逾 50 億元，未見明顯下滑；若以此理賠增速推算，不排除 10 月就會見到突破千億元理賠大關。

今年以來至 9 月 5 日止，防疫險承保件數達 473.32 萬件、保費收入 45.06 億元，理賠件數 170 萬件、理賠金額 646.08 億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入 14 倍。

截至 8 月 29 日統計，防疫險理賠件數單周增加 12.77 萬件，理賠金額單週增加 54.13 億元，近一周平均日賠逾 7.73 億元。

疫苗險部分，承保件數達 240.36 萬件、保費收入 10.11 億元，理賠件數 38.62 萬件、理賠金額 160.54 億元。

防疫雙險理賠壓力仍大，金管會表示，目前核准 4 家產險增資，包括：國泰世紀產險申請增資 100 億元、中信產險申請增資 40 億元、富邦產險申請增資 150 億元、新安東京海上產險申請增資 147 億元，均已取得金管會核准，合計申請增資 437 億元。

其中，僅國泰世紀產險及中信產險資金已到位，富邦產險及新安東京海上產險仍在進行增資程序，預計第 3 季完成增資。