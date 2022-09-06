〈台幣〉台股反彈PK貶值壓力 台幣由升轉貶、貶破30.76

台股今 (6) 日上演跌深反彈，早盤一度大漲逾百點，台北外匯市場新台幣兌美元匯率以 30.69 元開盤，升 2 分，也一度擺開頹勢，但台幣貶值壓力還是強勁，新台幣匯率由升轉貶，最低貶 5.5 分、貶到 30.765，維持低檔震盪。

美股周一因勞動節休市，美期指照常交易，三大期指均以小漲作收。今早日韓股市止跌開高，台股也跟進反彈，IC 設計及電子高價股重回漲勢，金融股也滿面通紅，台股早盤一度大漲逾 120 點至 14780 點之上，接近 5 日線及 14800 點反壓；惟因中秋連假在即，獲利了結賣壓干擾，漲勢大舉收斂。

雖然美元指數漲多回落，新台幣兌美元開盤也擺脫連三貶，但台灣出口成長減緩，且外資資金持續流出，據金管會昨天最新統計，外資 8 月再大舉淨匯出 54.54 億美元 (折合新台幣約為 1675 億元)，不但再創今年單月次高匯出金額，且已連續 3 個月淨匯出，推升今年前 8 月淨匯出金額已達近 6200 億元。

9 月這幾天以來，台幣加速貶值可以看出，資金持續大逃殺仍對台幣造成壓力，這也讓台幣今日早盤升值腳步沒走多久，還是遭摜殺走貶，交易區間落在 30.765 元至 30.665 元震盪。