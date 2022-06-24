〈仁寶股東會〉許勝雄：要護國神山又要不缺電 須有很多配套

電價調漲箭在弦上，仁寶 (2324-TW) 董事長許勝雄今 (24) 日不諱言，產業都很擔心缺電的問題，認為台灣要護國神山又要不缺電，一定要有很多配套方案，至於電價是否調漲，則認為電價「若不調不漲，其實還是全民負擔」。

許勝雄說，台電今年虧了很多錢，所以就算電價不調漲，最終還是要由全民買單，不過台灣電價確實在國際間相對便宜，如何讓大家更重視電的使用是企業須共同努力的方向，至於台灣是否缺電，認為政府須提出很多配套，至少讓企業界安心，且綠電、燃氣發電等也都還有穩定度的問題要克服。

景氣議題上，許勝雄表示，從產業面觀察，經歷 2018 年美中貿易戰爆發、2020 年新冠疫情，對全球不論個人、企業、社會、國家都面臨挑戰，產業更出現短鏈、斷鏈問題，大企業更需要有應變機制，但觀察在科技發展下，電子資訊應用包含 AI、IoT、5G、車電都有很大的擴充。

回顧去年，許勝雄指出，終端需求強勁，造成半導體等整體供應鏈體系供不應求，對以組裝為主要業務的企業，面臨組裝配套的考驗，但各國實施量化寬鬆 (QE) 政策、低率政策，雖然造成全球金融體系產生扭曲，卻也助推去年全球經濟成長攀上 6.1%。

展望今年，許勝雄說，台灣電子業在產品技術、創新上，都具備充足的動能、競爭力，甚至早已因應國際分工、在地生產機制布局，雖然今年全球經濟成長率將較去年大幅下滑至 3.6%，但有信心台灣仍相對穩定，後續則較擔憂停滯性通膨發生。

許勝雄不諱言，今年產業仍將持續受疫情、缺工、缺料，甚至地區性封控影響，統計至 6 月 22 日，全球已有逾 5.4 億人感染新冠肺炎，甚至造成 632 萬人不幸病逝，對社會、產業營運影響不言可喻，此外，俄烏戰爭引發的通膨危機也都是挑戰與考驗。