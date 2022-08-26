雖美中競爭激烈 微軟與字節跳動卻針對AI進行大型合作計畫

中美之間為爭奪人工智慧 (AI) 霸權而展開的高代價戰爭，讓本國立法者越來越擔心失敗可能對國家安全、經濟和美國繁榮造成衝擊。

但隨著世界上最大的兩個經濟體為爭奪該領域的主導地位而投入資源，合作也在進行中。事實上，一些 AI 專家甚至表示，跨境合作是充分利用計算進步的關鍵。

來自微軟 (MSFT-US) 和中國字節跳動（TikTok 的母公司）的工程師正在盡自已的力量推進這個概念。經由一個名為「KubeRay」的計畫，雙方正在合作開發協助企業更有效地運行 AI 應用程式的軟體。

本周在舊金山舉行的 Ray 峰會上，字節跳動軟體工程師 Jiaxin Shan 和微軟首席軟體工程師 Ali Kanso 與數據科學家、機器學習專家和其他有興趣使用名為 Ray 的開源軟體構建大型應用程式的開發人員，共同討論了他們的進展。

Shan 和 Kanso 解釋了「KubeRay」背後的技術細節，並指稱該軟體有助於為在多台電腦或分布式計算上運行的 AI 應用程式提供動力。

企業經常合作和共享工程資源，為開源項目做出貢獻，這些項目近年來越來越受歡迎，並催生了許多新創公司。微軟與字節跳動的合作之所以引人注目，是因為美國和中國在 AI 和知識產權方面正在醞釀競爭，並且擔心技術進步如何被用於監控和侵犯隱私。

微軟一直在與亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、Facebook 母公司 Meta (META-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等競爭對手一起大力投資 AI。就像之前的谷歌那樣，微軟在中國設有一個 AI 研究實驗室，幫助它挖掘中國的學術人才。

同時，隨著近年來 TikTok 的使用量呈爆炸式增長，字節跳動一直在潛入各種 AI 開源項目。例如，字節跳動在 2020 年推出了用於 AI 語音翻譯的 NeurST 軟體體工具包。去年，該公司推出了 CloudWeGo 開源企業軟件。