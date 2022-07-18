瞄準內需消費潮 公股銀競推信用卡優惠搶客

看好國內疫情穩定控制，內需消費回溫，銀行信用卡行銷策略也陸續出爐，透過重新包裝權益再升級，或是找上人氣卡通人物助陣，盼能藉此創造話題，進而提高流通卡量與動卡率，提高發卡效益。

以兆豐銀來說，先前與統一獅球隊合作發行的「統一 7-ELEVEN 獅聯名卡」日前宣布優惠升級，將回饋優惠從球場內擴及至球場外，提供包括購票 5 折、周邊商品 9 折、贏球紅利 3 倍、加油每公升降 3 元、餐飲通路 5% 回饋、超商 6%、打擊場滿額贈以及新戶送猛獅登機箱，強化聯名卡與獅迷的緊密連結。

根據兆豐銀行評估，在聯名卡權益全面升級後，預估「統一 7-ELEVEN 獅聯名卡」發行量有望突破 3 萬卡。

兆豐銀表示，兆豐「統一 7-ELEVEN 獅聯名卡」推出市場首創的勝場回饋機制，只要是統一獅比賽勝利當天，持卡人所有的消費紅利一律飆漲 3 倍，每 25 元回饋 1 點馬上變成 3 點，再加上主場內野購票平日 5 折、假日 7 折以及週邊商品 9 折起優惠，發行以來吸引不少球迷申辦。

根據兆豐銀統計，目前每場球賽約有將近 40% 獅迷都是透過聯名卡購票，另外也有將近 30% 民眾會使用聯名卡購買官方商品。

合庫銀推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，邀請知名插畫家卡娜赫拉設計超 Q 萌卡面吸引年輕族群目光，並同步祭出三大通路消費滿額享最高 11% 現金回饋。期望透過有感回饋，與消費者共同實踐永續綠生活。

合庫銀表示，新推出的「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，採用 PETG 原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境的衝擊，同時加碼推廣申辦電子帳單終身免年費、新戶線上辦卡符合首刷禮條件加碼 100 元回饋金等無紙化作業。

此外，看好旅遊復甦，即日起到 9 月 30 日持合庫「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，在指定訂房網或指定旅行社刷卡滿額並登錄成功，最高回饋 2000 元旅遊回饋金。