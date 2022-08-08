〈進出口統計〉五大出口市場同步走揚 美歐東協出口值同創新高

根據財政部統計，7 月我對五大主要出口市場出口同步走揚，其中對美國、東協及歐洲出口值更同步創歷史單月新高，而東協與美國兩大市場合計，對單月總出口增幅有 5 成的貢獻。

在我五大主要出口市場中，對東協市場表現最為出色，單月出口值 74.8 億美元，連續第五個月改寫歷史紀錄，年增幅 21.0%；對美市場表現也不俗，單月出口值 69.6 億美元，年增 24.8%，增幅高居五大市場之冠。

財政部統計處處長蔡美娜表示，包括東協與美國兩大市場合計，就貢獻這個月總出口一半的增幅。

我對日本單月出口值 29.3 億美元，單月出口值為歷史第三高，較去年同期增加 12.7%，表現相對穩健；至於對歐出口 37.6 億美元，較去年同期增加 3.5%。

另外，對中國與香港單月出口值 160.4 億美元，較去年同期僅小幅增加 3%，蔡美娜表示，隨著中國香港逐漸解除封控，對生產干擾也跟著遞減，進而帶動資通與視聽產品與電子零組件拉貨雙雙回升，使得出口年增率由負轉正。

媒體提問，中國近期頻頻在我附近海域軍演，是否將影響我對中國及香港的出口表現？對此蔡美娜則說，在民國 84 年到 85 年第三次台海危機期間，出口維持五個季度，其年增率在 1 到 2 成之間，對中國與香港也無太大變化，出口主要仍是反映全球有效需求，期間出口實質成長率平均 9.6%，高於全球貿易量成長率約 8.1%。

再看民國 90 年，我對中國與香港的出口結構變化，當時包括紡織與基本金屬、塑橡膠等出口值都維持一定比重，但電子零組件只占出口比重約 23%，但到了 110 年我出口到中國及香港的電子零組件比重已達 55.2%。

另外，民國 90 年我對中國及香港出口比重僅 26.7%，但 110 年出口到中國及香港比重已經提高到 42.3%。

但蔡美娜也說，台海緊張情勢對於我出口實際影響還需要再觀察，而就兩岸互相依賴程度來看，外界預期，中國應該不至於對我進一步擴大報復，而目前已知的抵制進口物，占整體出口比重也很小。