〈進出口統計〉8月出口拚連26紅 全年出口值將破5000億美元

財政部今 (8) 日公布進出口統計，7 月出口值 433.2 億美元，寫下歷年單月次高紀錄，財政部統計處處長蔡美娜表示，8 月出口在排除其他因素下，仍有望擠進歷年前三大，甚至改寫新高，呈現連續 26 個月正成長，追平史上第二長紀錄，而全年出口值預期可首次突破 5000 億美元關卡。

財政部統計處處長蔡美娜分析，7 月出口暢旺主要科技終端需求持續、旺季效應、出口物價上漲、中國解封恢復生產，進而帶動拉貨動能回升等四大因素有關。

但蔡美娜也說，目前全球經濟仍受疫情反覆、通膨升溫與地緣政治緊張等三大烏雲籠罩影響，讓產業庫存調整壓力大增，對於後市展望也偏向保守，因此下半年出口增幅收斂已是無可避免趨勢。

不過，若單看 8 月表現，在不考慮外在因素的情況下，以季節性因素推估，預估 8 月出口值約將落在 427 億到 442 億美元區間，單月出口仍有望擠進歷年前三大，甚至有望改寫單月新高紀錄，出口年增幅約在 8%~12% 左右。

根據財政部統計，7 月出口值 433.2 億美元，為歷年單月次高、年增幅 14.2%；累計前 7 月出口 2899.7 億美元，較去年同期增加 18.4%；進口部分，7 月進口 382.9 億美元，為單月第 3 高，較去年同期增加 19.4%；累計前 7 月進口 2572.5 億美元，年增幅 23.9%。

在 11 個主要出口貨類中，包括電子零組件、基本金屬、資通與視聽產品、礦產品、化學品等 9 項類貨出口值年增幅持續增加，惟光學器材與塑橡膠等製品則逆勢衰退。

其中撐起出口半壁江山的電子零組件，主要受惠積體電路外銷持續暢旺，推升 7 月出口值達 169.6 億美元、年增幅 15.6%，已是連續 39 個月正成長，是史上第二長紀錄

而資通與視聽設備 7 月表現也相當亮麗，單月出口值也有 58.9 億美元，登上單月新高水準，年增幅 13.3%，主要與雲端網通設備升級趨勢，帶動我對美國出口一支獨秀，加上我對中國與香港出口值逐步回穩有關。

在傳產貨類部分，機械出口值 27.3 億美元，創單月最高點紀錄，年增幅 16.9%，主要與半導體生產的機械、工具機以及自動化生產所需的滾珠軸承外銷增加有關；運輸工具歐美對我的汽車、自行車等需求強勁，15.8 億美元，同樣創單月最高紀錄。

至於光學器材單月出口值僅 8.4 億美元，年減幅達 27.3%，已是連續 9 個月下降，在主要出口貨類中更是敬陪末座。蔡美娜指出，主要與筆記型電腦、電視消費需求走弱，導致終端品牌開始調節庫存，連帶讓面板價格持續跌跌不休。

另外，塑橡膠及其製品單月出口值 23 億美元、年減 7.1%，主要與海外客戶對於醫療用手套需求趨於正常化，使得客戶端拉貨轉向保守有關。