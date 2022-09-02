〈焦點股〉低軌衛星概念股吸睛 台揚、耀登一度漲逾半根停板

射頻 IC 廠宏觀 (6568-TW) 鎖定低軌道 (LEO) 衛星商機，預計明年上半年推出樣品，今 (2) 日股價亮燈漲停，資金也湧進網通族群，台揚 (2314-TW)、耀登 (3138-TW) 早盤一度漲逾半根停板，建漢 (3062-TW) 漲近 5%。

低軌衛星成今日盤中亮點，截稿前網通相關概念股漲勢雖放緩，但台揚、建漢仍有 3% 以上漲幅，明泰 (3380-TW)、耀登超過 2%，力抗大盤頹勢。

衛星通訊已逐漸成為市場焦點，近期傳出蘋果 iPhone 14 將導入衛星通訊，並具備簡訊、語音功能，儘管消息並未獲證實，但市場看好後市商機可期。

衛星通訊需求成長也可望加速低軌衛星發展，SpaceX、OneWeb 與亞馬遜 Kuiper 都積極發射衛星，搶占藍海市場，目前 SpaceX 已發射超過 3000 顆衛星，近期更與電信巨頭 T-Mobile 結盟，將在全美各地的智慧手機提供衛星聯網服務。

OneWeb 7 月與法國衛星商 Eutelsat 合併，目標成為歐洲最大低軌衛星網路服務商，Eutelsat 提供地球同步軌道 (GSO) 衛星服務，而 OneWeb 提供低軌衛星服務，雙方合併後，可望提高覆蓋率，對抗 SpaceX 的威脅。

OneWeb 第一代衛星預計發射 648 顆，目前已發射 428 顆。而亞馬遜的 Kuiper 則預計 5 年內發射 3000 枚低軌道衛星，並與美國電信商 Verizon 合作，打造商用 5G 市場。