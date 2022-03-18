OneWeb獲印度許可 低軌衛星服務5月落地上線 台廠迎商機

據印度經濟時報報導，英國低軌道衛星製造商 OneWeb 近期已通過印度通訊衛星全球人移動通訊規定 (GMPCS) 的許可，今年五月可望在印度部屬低軌衛星與相關終端設備，並推出相關服務，台廠明泰 (3380-TW)、台揚(2314-TW) 與耀登 (3138-TW) 等供應商訂單在手可望直接受惠。

OneWeb 預計，印度低軌道衛星服務將先採 B2B 策略，先針對航空、海事、企業與政府客戶為主，並為偏遠地區提供網路服務。OneWeb 計畫今年發射 648 顆低軌道衛星，目前已有 428 顆正在軌道中運行。

受惠印度政府放行，OneWeb 今年對供應商的拉貨可望顯著提升，台廠包含明泰、台揚與耀登都是供應商之一，其中明泰更是主要供應商，藉由供應鐳洋間接打入供應鏈，出貨比重最大，可望是最大贏家。明泰不對客戶事宜發表評論。

研調 PLUM Consulting 認為， 到 2030 年，提供印度偏遠地區高速網路每年 GDP 成長貢獻規模高達 1846 億美元，目前印度仍有 75% 地區未有網路服務，龐大低軌商機吸引當電信商布局。

OneWeb 大股東印度巴帝集團旗下巴帝電信已宣布將布局印度低軌衛星服務；印度信實工業旗下電信巨頭 Jio 也號召歐洲衛星業者 SES 提供地球靜止軌道 (GEO) 與中圓地球軌道 (MEO) 的衛星網路服務，並同步申請 GMPCS，搶食印度低軌衛星大餅。

OneWeb 短期因俄烏衝圖導致一些衛星發射進度延後，但公司正積極尋找其他發射點，包含印度太空研究組織 (ISRO)，預計進度不會延後太久。