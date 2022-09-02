〈貴金屬盤後〉美元強勁 黃金連五黑 現貨價跌破1700美元關卡 

美元強勁以及聯準會 (Fed) 大幅升息的預期，持續削弱黃金魅力，黃金期貨周四 (1 日) 連五日收黑，現貨價更跌破 1700 美元整數關卡。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下滑 16.90 美元或 1%，報每盎司 1709.30 美元，是 7 月 20 日以來最低。

黃金現貨價下跌 0.8% 至 1696.76 美元，是 7 月以來首次跌破 1700 美元。

黃金 8 月寫下四年來最長跌勢，9 月第一個交易日依然欲振乏力。黃金和白銀期貨

City Index 和 FOREX.COM 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「黃金和白銀都因為同樣的理由受難：大西洋兩岸的升息預期，以及美元升值。」

由於中國反覆的防疫封控以及限電措施影響經濟，白銀比黃金受到更嚴重的打擊。

黃金雖然被視為通膨避險工具，但因為黃金本身不孳息，升息會讓美國公債和美元顯得更具吸引力。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，通膨壓力將讓各主要央行採取激進的緊縮立場，意味著金價將繼續痛苦，「全球殖利率上升的趨勢將保持得再久一些，這將是黃金的致命傷。」

ICE 美元指數 (DXY) 周四上漲 0.8%，10 年期美債殖利率上升 13 個基點，報 3.2599%。

ICICI 銀行分析師周四表示，他們維持對黃金的悲觀預測，原因是美國的實質殖利率將持續上揚。近期金價可能遊走在 1680 美元至 1750 美元之間，12 月以前可能再進一步跌向 1600 美元。

美國周四公布的數據，加重金價頹勢。上周初領失業救濟金人數減少 5000，至 23.2 萬人，是九周以來低點，美國第 2 季勞動生產力下滑幅度經修正後的跌幅小於初估值。此外，美國 8 月的 ISM 製造業指數持平，報 52.8。

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