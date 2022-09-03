〈貴金屬盤後〉受高利率打壓 金價周線連三黑

隨著美元在美國公布 8 月非農報告後走軟，黃金期貨周五 (2 日) 反彈，但仍無力收復本周所有失地，連續第三個禮拜收黑。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤回升 13.30 美元或 0.8%，報每盎司 1722.60 美元，止住連五日跌勢。

黃金期貨本周共下跌 1.6%，前兩周分別下跌 0.7%、2.9%。

黃金現貨價周五收復 1700 美元關卡，紐約尾盤上漲 12.14 美元或 0.7%，報 1709.78 美元。

美國 8 月非農報告大致符合市場預期。Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說：「就業數據非常貼近市場預期。市場解讀這項數據如『金髮姑娘』般不過冷、也不至於熱到讓聯準會 (Fed) 更激進。這為黃金帶來空頭回補買盤。」

美國勞工部周五公布，8 月非農就業人口新增 31.5 萬，略高於市場預估的 30 萬人，勞動參與率上揚，但 8 月失業率從 3.5% 升至 3.7%。

美元指數當日下跌約 0.1%，美國短天期公債殖利率也稍稍下滑，幫助金價回升。

但 Capital.com 分析師 Piero Cingari 提醒，讓黃金陷入下跌趨勢的高利率環境並未改變。全球央行為了壓制通膨正在升息，而利率上升無法吸引投資人持有不孳息的黃金。

白銀周五也回升，但 Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，白銀依舊飽受賣壓，除了受到金價下跌拖累以外，經濟展望黯淡導致工業金屬需求減弱，也正在抑制銀價。白銀產量有 60% 為工業用途。

OANDA 分析師 Craig Erlam 表示，Fed 這幾周努力向市場溝通升息 3 碼 (75 個基點) 為選項之一的想法，若因為這份就業報告改變主意，將嚴重破壞他們的利率指引。

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