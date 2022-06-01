〈財報〉微博第1季營收獲利都超過預期

微博 (WB-US) 周三 (1 日) 公布的第 1 季獲利超出分析師的預期，營收也超出預期。

微博股價在周三盤前上漲 5%。

微博上季每股獲利 0.56 美元，營收 4.846 億美元。分析師平均預計每股獲利為 0.45 美元，營收為 4.73 億美元。

微博股價今年來下跌 28.99%，仍較 2021 年 7 月 7 日創下的 52 周高點 64.65 美元下跌 65.97%。表現遜於納斯達克指數，納指今年來下跌 22.78%。

第 1 季末微博月活躍用戶 (MAU) 達到 5.82 億，同比淨增 5100 萬；日活躍用戶 (DAU) 達到 2.52 億，同比淨增 2200 萬。

第 1 季總營收達到 4.85 億美元，同比成長 6%。其中廣告營收達到 4.27 億美元，同比增加 10%，廣告中來自於行動端的比率達到 94%。調整後營業獲利達 1.42 億美元。

微博表示，今年產品營運重心仍以提升效率為主，穩健拓展用戶規模，提升用戶活躍度。

在社區產品方面，本季重點完善了社區的產品機制，產品和營運加強聯動，進一步擴展社區領域，豐富領域內容，滿足用戶對於興趣社交、周邊社交的需求。

在影音方面，微博針對潛力領域和優質影音作者，在產品和營運上給予重點扶持，持續優化對優質作者及內容的推薦機制，給予更多曝光的機會。截至 3 月底，影音號開通規模已超過 3000 萬。

在產業行銷方面，微博在重點產業承接和服務客戶品效合一需求的能力不斷提升，冬奧會期間幫助部分奧運會贊助商結合賽事熱點 + 運動員代言熱點，透過話題、熱搜、開機等廣告產品傳遞品牌價值，放大行銷聲量。

從廣告收入來看，遊戲的廣告收入一直保持著成長趨勢，上季廣告收入同比仍保持超過 50% 的成長，主要得益於微博在遊戲業建立了差異化的行銷模式，銷售、產品與營運聯動加強，重點幫助客戶加強新遊戲的傳播和討論，以及社交資產的沉澱和活躍，同時持續優化效果廣告能力