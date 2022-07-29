加速基金市場轉型 集保境內基金集中清算平台明年Q2上線

為加快基金市場升級轉型，由集保結算所建置的「境內基金集中清算平台」，讓基金的結算交割作業更趨標準化，平台預計將在明 (112) 年第 2 季起分階段上線，上線後一年內推動全體業者加入。

為提升投信基金款項收付作業效率，金管會推動投信基金的集中清算與款項收付機制，並責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，讓國內基金市場結算交割作業走向標準化、自動化，與歐、美、日等先進市場看齊。

集保結算所表示，「境內基金集中清算平台」是資本市場藍圖重要策略之一，目的在於解決境內基金市場投信、基金保管銀行、銷售機構等 100 多家機構間，每天約數千檔基金申購與買回的資訊流與金流。

集保結算所指出，盼能透過本平台集中處理、彙整收付、標準化、自動化，將多對多的作業模式改為多對一、一對多，比照股票市場集中交割體制，逐步改造基金市場、提升效率。

隨著基金市場熱度升溫，業者對於推動本制度具有高度共識與期待，集保結算所在金管會指導下，積極對業者加強宣導說明，並自 5 月起組成專案推動小組，邀集投信公司、銷售機構、保管銀行等業者共同討論，各業者已配合著手規劃，並將共同辦理聯合測試。

集保結算所董事長朱漢強表示，為促進基金市場轉型升級，新建立的「境內基金集中清算平台」，提供市場業者更有效率的後台服務，為鼓勵業者早加入、早享受，特別推出早鳥優惠，對 112 年底前上線的投信業者，祭出超優惠收費方案。

此外，集保也與公會合作修訂相關法規與契約公版，以降低業者間轉換成本與時間，達成到市場多贏的目標。