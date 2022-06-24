集保董監改選 總座朱漢強出任董座

集中保管結算所今 (24) 日舉行股東會，並進行董監改選，會後董事會推舉總經理朱漢強出任董事長，總經理則由景廣俐代理。

朱漢強畢業於台大商學研究所碩士同時擁有政大 EMBA 學歷，自 85 年起進入集保服務，曾擔任集保主秘、副總經理、總經理，在集保服務超過 20 多年，證券市場歷練豐富，對集保結算所各項核心業務極為嫻熟。

朱漢強也曾督導集保結算所完成歷經 4 年努力之核心業務資訊系統－存託系統改造專案，為集保未來發展奠定良好根基。

集保表示，朱漢強擔任總經理以來，持續推動數位業務，並執行好享退與好好退休專案，落實普惠金融，也積極強化資安防護與堅實資訊效能，109 年曾率領集保團隊榮獲國家關鍵基礎設施提供者 (CIP) 團隊特優第 1 名，個人並榮獲最佳指揮官殊榮。

集保今天股東會進行第 12 屆董監事改選，包括朱漢強、林修銘、黃維誠、廖美祝、糜以雍、景廣俐及廖鴻圖等 7 人當選董事；陳俊宏、黃崇哲及洪秀芬等 3 人當選為監察人。

集保去年在合併營業收入首度突破百億元達 103.22 億元，稅後純益 61.74 億元，每股純益 (EPS)14.03 元，雙創成立以來新高，今日股東會決議通過每股配發現金股利 4.2 元及股票股利 3.4 元。

因應疫情，集保結算所去年推出集保 e 手掌握 APP 資產整合服務、推動開放證券政策、運用區塊鏈技術傳送債票券交易單據、透過大數據平台協助主管機關精準監理、提出「好好退休準備平台」之普惠金融措施及精進「投資人關係整合平台 (IR 平台)」ESG 揭露資訊等 10 餘項具體措施。

另外，集保在疫情警戒期間，制定因應防疫召開股東會作業指引，並於短時間建置「視訊輔助股東會平台」，共計 17 家公司使用，111 年優化該平台功能與穩定性，今年已有 72 家申請，已順利完成 63 家，其餘 9 家將於下周舉行。