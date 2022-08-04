諾基亞、愛立信獲印度巴帝電信5G設備大單

印度電信巨頭巴帝電信 (Bharti Airtel) 斥資 54 億美元，獲得 19800 MHz 的頻譜後，3 日宣布與愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia) 和三星簽署 5G 網路協議，預計本月開始建置 5G 基站，國內網通廠中磊 (5388-TW) 、智易 (3596-TW) 等也開始布局搶商機。

印度政府近期的 5G 頻譜競拍中，巴帝電信共砸 54 億美元，取得 900 MHz、1.8 GHz、2.1 GHz、3.3 GHz 和 26 GHz 頻譜，總計 19800 MHz 的頻譜，執行長 Gopal Vittal 表示，巴帝將於 8 月推出 5G 服務，以加速印度工業、企業數位化轉型。

巴帝電信 5G 建置中，諾基亞合約市占率達 45%，將提供 AirScale 產品線的設備，包括模組化和可擴展的基頻，以及大型 MIMO 無線電設備。愛立信則將提供巴帝無線電系統與微波行動傳輸解決方案，將為該巴帝電信提供 12 個區域的 5G 連接。

另外，巴帝電信也首度與三星電子合作，三星電子表示，5G 建置將對印度消費者、企業產生巨大影響，將移動通訊體驗提升到新的水平。巴帝電信目標是在全印度部署 5G 服務，首先以主要城市開始。

印度的 5G 頻譜拍賣 8 月 1 日落幕，印度電信部長 Ashwini Vaishnaw 表示，印度電信商總計競標價值 190 億美元的頻譜，信實集團旗下電信商 Jio 取得最多頻譜，花費 110 億美元；其次是巴帝電信，取得價值 54 億美元頻譜，沃達豐則拿下 24 億美元頻譜，阿達尼集團獲得 2700 萬美元頻譜，將專注於 5G 專網 (SA) 服務。

印度媒體報導指出，印度孟買、加爾各答、德里、邦加羅爾、欽奈等共 13 個主要城市中，將率先營運 5G。愛立信移動通訊報告預估，2027 年底印度 5G 普及率將達 40%，用戶上看 5 億人。

印度 5G、光纖商機龐大，國內網通廠也積極布局，智易表示，除了歐美市場市佔持續提升外，也看到印度、中東、拉美出現機會，是未來公司成長契機。

智邦也正在擴建海外產能，公司表示，越南將是目前海外生產布局第一站，也會因應印度市場發展、政策等狀況，不排除赴當地設廠，進行後端組裝。