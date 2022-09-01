中鋼深化ESG 成為世界鋼鐵協會新版永續發展憲章簽署會員

中鋼 (2002-TW) 為厚植下一個 50 年的競爭力，戮力推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸及積極落實減碳目標，在 ESG 永續環境、社會責任及公司治理等 3 大面向的實踐成果，通過世界鋼鐵協會 (Worldsteel) 所要求的 20 項標準審核，成為新版永續發展憲章簽署會員，在世界鋼鐵產業中領先推動永續發展。

世界鋼鐵協會新版永續憲章有 9 項準則「應對氣候變化行動」、「循環經濟」、「環境關懷」、「安全與健康」、「員工關懷」、「當地社區」、「負責任的價值鏈」、「商業道德和透明經營」及「創新和蓬勃發展」，而中鋼所提出的各項永續發展實績及積極行動，獲得高度肯定並通過嚴格審核，與其他 38 位會員共同成為憲章簽署會員，展現出承諾永續發展的決心。

環境永續 (Environment)

中鋼在環境面向推動 5G 策略，綠色製程 (Green Process)、綠色產品 (Green Product)、綠色事業 (Green Business)、綠色夥伴 (Green Partner) 及綠色生活 (Green Living)，面對氣候變遷議題，也設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，訂定「2025 年減排 7%、2030 年減排 22%，2050 年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰。

中鋼環保投資金額累計至 2021 年底高達 792 億元，近年也引進最佳可行性技術及透過智能化管理加大減碳力道，有系統地精簡及優化製程，去年共完成 251 項減碳專案，減碳量約達 29.3 萬公噸。

產品方面，中鋼去年高能源轉換效率、高強度、高耐蝕等綠色鋼品的銷售量超過 450 萬公噸，在城市建設、電動車或綠能等產業領域扮演關鍵角色，為消費者減少 840 萬噸公噸以上的二氧化碳排放，並持續聚焦及研發精緻鋼品，包括綠色能源用鋼、超能效電磁鋼等，更加深化及落實 5G 策略推展工作。

社會責任 (Society)

中鋼表示，和下游客戶不僅以營造共存共榮的鋼鐵市場為目標，也籌組研發聯盟推動用鋼產業升級，並積極投入社會關懷及公益活動推廣，善盡社會責任，為促進國內用鋼產業發展，優先供料於內銷市場，在數量與交期上亦盡力協助國內客戶。

且順應世界潮流，自 2020 年第二季起實施內銷鋼品月盤 / 季盤分流制度，同年 11 月亦開啟 N+1 月盤模式，藉由盤價制度變革，建立更完善的產銷體制。另，中鋼公司積極協助國內金屬產業轉型升級，結合產、官、學、研等單位一起共同籌組「研發聯盟」，自 2006 年起，已在螺絲螺帽、汽車、馬達、鋼結構與手工具等產業共籌組 16 個研發聯盟及執行 13 個業界科專計畫，以提昇產品附加價值，推升鋼鐵產業成為我國兆元產業之一。

秉持取之於社會用之於社會的理念，中鋼在 COVID-19 疫情期間持續關懷地方教育，2020 年與集團子公司聯鋼營造發揮材料及建築專業，協助高雄小港醫院籌建「檢疫觀察區」組合屋，2021 年亦舉辦「向防疫人員致敬音樂會」，不僅感謝醫護及警消人員的承擔與付出，也為社區防疫工作貢獻心力。

公司治理 (Governance)

為強化財務管理對氣候變遷議題之因應能力，中鋼自 2020 年起分階段導入 TCFD，同年 9 月成為台灣首家簽署支持 TCFD 的鋼鐵企業，依循 TCFD 之「治理」、「策略」、「風險管理」與「指標和目標」架構，鑑別出政策法規修訂及市場需求改變等之風險及機會，並規劃及展開包括持續推動區域能源整合以提高能源使用效率、投入低碳製程研發、副產燃氣提取碳資源做為化學原料輸出之研究、持續研發薄頂規電磁鋼片與風電用鋼等高強度鋼材，以及開發具產業鏈減碳潛力之高機能鋼鐵產品等因應方案。

中鋼強調，面對攸關企業永續經營的碳中和重大挑戰，積極面對，不僅持續透過製程餘熱回收、生產智能化、提高能源效率及發展各項減碳技術，亦擘畫高爐添加直接還原鐵、高爐噴吹富氫氣體、鋼化聯產及轉爐增用廢鋼等中、長期減碳多元路徑，研發所需技術、布局需求資源，朝低碳生產之精緻鋼廠目標持續邁進。

而為有效強化智財權的保護、降低研發技術成果及營業秘密外洩或遭受智財侵權等風險，中鋼 2020 年第 3 季開始導入 TIPS，並於去年 11 月通過實體驗證審查。