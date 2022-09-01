〈台股盤前〉資金撤離趨緩短線反彈站回萬五 大盤翻紅唯量是問

台股在內外資回流下，推升指數大漲 141 點重新站回萬五關卡，隨著美股回穩，預期台股可望擺脫聯準會「鷹浪」陰霾，但在市場觀望氛圍下，成交量仍未明顯放大，短線站穩反彈格局仍唯量是問。

台股昨 (31) 日開低走高，在美股期貨上漲拉抬，加上尾盤爆量，推升大盤指數終場大漲 141 點，再度站回萬五關卡，成功收復 5 日線、月線與季線。

法人指出，台股今天反彈月線收紅，主要與聯準會鷹派立場逐漸淡化有關，在三大法人同步買超加上美股科技股反彈等利多挹注下，可望為台股多頭注入強心針，帶領大盤再度上演反彈行情。

但要注意的是，儘管三大法人同步轉買，但買超金額合計金額僅 50.45 億元，其中外資買超金額也只有 27.35 億元，比起前兩個交易日大手筆調節台股，回補力道相當有限。

法人表示，從美國日前所公布的 7 月 JOLTs 職位空缺數與 8 月諮商會消費者信心指數均遠超預期，顯示目前家庭消費與勞動力需求強勁，這將使聯準會 9 月再度升息 3 碼可能性大幅提升。

在外資賣多買少、聯準會加速縮表以及新台幣趨貶態勢下，預估資金將持續流出台股，在緊縮壓力下，台股拉回震盪機率仍大，短線反彈仍需謹慎因應，勿貿然搶短。

