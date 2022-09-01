〈台股盤中〉電金全倒一度重挫逾300點 摜破五日線與季線

台股今 (1) 日受美股四大指數收黑拖累，開盤即重挫逾百點、失守萬五，電子權值股表現疲軟，盤中一度大跌逾 300 點、下探至 14793 點，跌破五日線與季線，預估成交量較昨日放大至約 2400 億元。

電子權值股一片綠油油，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 跌幅落在 2% 上下，成壓盤重心，台積電大跌 2.5%，再度回落至 500 元以下，聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、台塑四寶也全數處在盤下；高價股中，大立光、AES-KY、祥碩、譜瑞 - KY 跌幅也都超過 2%。

金融族群同步走弱，兆豐金、中信金、合庫金下跌逾 2%，華南金、新光金、玉山金、第一金、開發金、永豐金跌幅也都超過 1%。

盤面強勢族群，面板股逆勢抗跌，友達董事長彭双浪出席活動釋出正向展望，認為整體供需將逐步恢復到較平衡狀態，近期也已看到一些客戶拉貨轉趨積極，盤中股價率先翻紅，大漲逾 2%，站回半年線，也帶動群創、彩晶午盤前由黑翻紅，強於大盤表現。

此外，近期國內疫情受變種病毒影響升溫，也讓資金再度轉往防疫生技族群布局，合世大漲近半根停板，全宇生技 - KY、台康生技、優盛、亞諾法、寶齡富錦漲幅均有 2%，中化生、安特羅等表現也不俗。

從成交比重觀察，電子族群比重達逾 6 成，約 63%，生技醫療族群占比則與航運股相當，約 5%，金融保險、電機機械也各占約 3%、2%。

展望後市，雖然美國通膨數據已有和緩跡象，但聯準會「鷹」派立場不變，加上新台幣連日走貶，顯示資金持續流出台股，且近期成交量仍未明顯擴大下，短線上攻不易，估盤面維持中小型類股輪動整理格局。