安泰銀：下半年經濟展望不明 擬靠四招追求持續成長

安泰銀行 (2849-TW) 今 (31) 日召開線上法說會，財務長陳琬鈺表示，上半年稅後純益較去年同期小減 6%，但資本水準領先同業，展望下半年，整體經濟展望未見明朗，將審慎樂觀看待，擬靠「聚焦目標市場與利基業務」等四策略追求持續成長。

安泰銀行今 (2022) 上半年淨收益達 31.36 億元，年增率 7%，稅後純益 11.49 億元，年減 6%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 0.59 元。股東權益報酬率 (ROE)6.78%，資產報酬率 (ROA) 為 0.68%。

陳琬鈺表示，在核心業務放款動能穩健成長下，以及受惠升息循環挹注利差擴大，安泰銀利息淨收益及手續費淨收益持續維持成長態勢，第二季較第一季均呈現雙位數成長。利息淨收益 10.52 億元，手續費淨收益 4.19 億元，分別較前一季增加 10% 及 20%。

陳琬鈺進一步表示，截至 6 月底，放款餘額 2233 億元，存款餘額 2905 億元，存放比 76.89%，優於全體本國銀行平均的 70.34%。存款方面，其中外幣存款 525 億元，較前一年底成長 7%，為近五年來次高。第二季淨利息邊際 (NIM) 達 1.28% 及淨利差 1.23%，分別較第一季增加 9 個基本點 (bp) 及 8 個基本點 (bp)。

截至 6 月底，安泰銀的資本適足率 16.52%，第一類資本比率及普通股權益比率皆為 15.33%，也都優於全體本國銀行平均的 14.88%、12.61% 及 11.39%。營業費用率 46.86% 亦優於全體本國銀行平均的 54.08%。3 月底普通股權益比率及資本適足率均位居全體本國銀行排名第二。

陳琬鈺表示，在疫情、通膨及地緣政治等風險變素持續影響下，下半年整體經濟展望未見明朗，安泰銀行表示仍將審慎樂觀看待。將透過「聚焦目標市場與利基業務、妥適資產配置、嚴謹的風險管理、深化數位發展與營運韌性」等四策略，追求持續成長。

而在 ESG 永續發展方面，因應氣候風險及溫室氣體排放，及落實遵循金管會永續發展路徑圖，安泰銀已於 7 月成立溫室氣體盤查工作小組，預計 2023 年底完成溫室氣體盤查的資訊揭露，2024 年底完成外部查證，持續推動企業節能減碳。