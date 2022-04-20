統一證2檔ETN成分股調整 明日生效

統一證 (2855-TW) 今 (20) 日指出，統一價值成長 ETN(020018-TW)、IC 設計台灣 ETN(020031-TW) 成分股調整將從明日起生效，價值成長 ETN 本次增刪 9 檔個股，將半導體類比重提高到超過 30%，而 IC 設計則加入記憶體 IC 設計大廠晶豪科 (3006-TW) 等。

本次價值成長 ETN 刪除的個股集中在傳產，包括中石化 (1314-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW) 和中鴻 (2014-TW) 等，在 1 月換股後已來到波段高點，另加入約 10 檔的半導體類股，較以往比重增加。

統一證說明，半導體近期股價修正，波動較大，第二季估值是否能重回水準，值得觀察。

另一方面，市場第一檔聚焦台灣 IC 設計的統一 IC 設計台灣 ETN(020031) 也將進行掛牌後首次成分股調整，此次加入晶豪科、瑞鼎 (3592-TW)。

由於集邦科技表示，AMOLED 面板技術逐漸成熟，滲透率預計將從去年的 42% 提升至今年的 47%，統一證認為，有望驅動 IC 廠大啖市場訂單。

近日 IC 設計股價回穩，統一 IC 設計 ETN 近 3 個交易日上漲 2.06%，不過，統一證仍提醒投資人，IC 設計類股波動較大，建議投資可依照自身風險偏好，適當分散投資配置。

而統一證券金融商品部進一步指出，今年以來個股波動劇增，類股輪動明顯，善用指數商品有利分散風險，並可透過其定期調整成分股的邏輯來趨吉避凶。