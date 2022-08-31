宇隆股臨會完成董事改選 劉俊昌續任董座

精密零件機械加工大廠宇隆 (2233-TW) 今 (31) 日召開股東臨時會，出席股數達 82.71%，會中完成全面改選董事 9 席(含獨立董事)，股東會後隨即召開董事會，推舉劉俊昌續任董事長一職。

宇隆新當選董事 6 席包括伸興工業 (1558-TW) 代表人劉俊昌、林志誠、吳智盛、司晴星、劉棟樑，弘聚投資代表人楊德華，獨立董事 3 席則由駱世民、黃立恒、易昌運擔任，新任董事任期 3 年。

宇隆董事長劉俊昌表示，未來在三大股東企業資源進行垂直水平整合後，宇隆將創下在精密機械加工領域的新里程碑，目前規劃以越南市場為出發，深化更多不同產業客戶新訂單合作的契機。

伸興董事長林志誠進一步說明，新專業經營團隊組成後，將以最短的時間，積極與劉俊昌帶領的經營團隊共同奮鬥，更計畫在未來持續增加對宇隆的持股比重。

伸興表示，近期諸多自行車大廠已開始往越南移動，而公司已在越南布局超過 18 年，越南新廠也完成一條龍產線建置，目前鎖定開拓二輪車產業五金精密加工的領域市場，將與宇隆共同開發自行車專用機電相關設備等。

伸興看好，宇隆可因此快速成為自行車大廠或中高階自行車零件品牌的關鍵供應商，而伸興則可強化多元產業客戶布局、分散市場風險。