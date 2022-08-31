統一集團全新品牌「CupiCho」全球精品巧克力專門店將揭幕

統一 (1216-TW) 集團全新品牌「CupiCho」，以「繽紛時尚、寵愛分享」為品牌定位，引進全球 16 個巧克力產區、35 大精品巧克力品牌、超過 600 種的精品巧克力，打造揭開幸福饗宴的「全球精品巧克力專門店」。

「CupiCho」即是象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的夢幻交織，引領消費者徜徉於幸福浪漫的神話世界。CupiCho 全台首店進駐高雄夢時代購物中心 B1，整體空間由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，以曜石黑及璀璨金打造出現代風格與古典工藝揉合的 Art Deco 精緻設計，金色流線如同展演出巧克力絲滑般的風味，傳達出「繽紛時尚、寵愛分享」的愛戀氛圍。

統一指出，走進 CupiCho 全球精品巧克力專門店，消費者不僅能沉醉在頂級巧克力的浪漫旅程，也可細心品味巧克力「bean to bar」的工藝製程，讓喜愛優質巧克力的饕客彷彿體驗了環遊全球巧克力的珍品之旅。在引進超過 600 種的精品巧克力中，包括擁有巧克力界法拉利美譽的義大利「AMEDEI」、限定販售的義大利「DOMORI」、知名藝術家設計「Le Chocolat des Français」(法國人的巧克力)、獲獎無數的比利時「MILLESIME」等精品品牌。CupiCho 全球精品巧克力專門店更導入精品風味的「不可思議咖啡」及優選紅白酒、威士忌、啤酒『酒 BAR』等複合元素，打造讓消費者品味巧克力時可多元搭配的豐富體驗。

統一指出，「CupiCho」9/2 開幕，首三日 (9/2~9/4) 單筆消費不限金額享 9 折優惠；首月 (9/2~9/29) 慶享「開幕好禮三重送」，第一重：消費滿 688 元送精品巧克力一份，第二重：消費滿 1200 元送 9 折優惠券，第三重：FB/IG 打卡即送巧克力片一份；並同步安排精品巧克力「天天心動價」的限時超優惠價，提供給消費者寵愛分享巧克力的幸福體驗。