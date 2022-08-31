元富證財管業務發展有成 獲財富管理評鑑三大獎肯定

新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券今 (31) 日獲頒第十六屆《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》證券組「最佳商品獎」第一名、「最佳業務員團隊獎」和「最佳財富增值獎」。

元富證總經理張清發表示，一口氣獲此三大獎肯定，主要是因元富能從客戶的角度出發，提供實質財富需求的解決方案，並於財富管理平台上推展多元且完整的理財商品，滿足不同風險屬性客戶和市場變化需求，贏得客戶信賴。

張清發進一步指出，近年來對財富管理的投入有目共睹，此為元富連續第 6 年獲得此財管評鑑獎項肯定，未來仍將持續深耕與客戶間的關係，用心呵護客戶的資產、將客戶滿意度放在第一位，並提供更多高附加價值的金融服務，成為客戶最信任的資產守護者，達到財富增長、永續傳承。

元富證財富管理業務是全方位的財富管理平台，客戶可在單一帳戶完成資產配置與交易，達到簡化證券商客戶跨不同平台交易，同時，可降低交易的時間成本和投資成本，投資人在元富證券不僅是一站購足，更可達真正的單一帳戶購足 (one account shop)。

元富證表示，正不斷積極發展更具差異化的財管平台，提供更友善、更直覺的電子下單介面，以及更豐富的各項產品線，持續打造完整的財富管理信託平台。

此外，元富也積極落實普惠金融，從小資零股開始，讓小資族能以零股方式存下第一桶金，同時，推出券商第一家指定單獨管理運用金錢信託的智能理財平台「智能 Win Win go」，投資人可透過單筆或定期定額方式參與全球境內外基金的投資，因應市場動盪及變動進行自動再平衡，即時動態調整投資組合，避免追高殺低或半途退出，達到投資紀律化、解放時間自由，並邁向財富自由。