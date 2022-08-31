陳慧遊當選壽險公會理事長 揭露掌舵後6大工作重點

第 9 屆壽險公會今 (31) 日舉行會員代表大會改選理監事及理事長選舉，南山人壽董事長尹崇堯，在第一輪選舉連理事都沒選上，最終選舉結果由政壇老將、曾任「阿扁總管」的全球人壽董事陳慧遊在決選中勝出，當選新任壽險公會理事長。陳慧遊也在第一時間發表當選感言，並揭露上任後六大工作重點。

壽險公會 22 家壽險會員公司，依公司規模、業績等共有 86 張選票，要先推選出 21 席理事及七席監事，並在理事中產生七席常務理事，及推舉理事長。尹崇堯在第一輪選舉理事時，只獲得 32 票，連 21 席理事都沒選上，也就是在第一輪選戰就出局。

新任陳慧遊理事長表示感謝會員公司的支持、黃調貴理事長任內的貢獻，也肯定尹崇堯董事長競選期間提出的寶貴意見，希望未來所有會員公司一齊為壽險業的發展共同努力。未來工作重點將著重於：

一 、尊重多元 溝通協調

公會是服務團體，要傾聽對話，兼顧行業發展、公眾利益與主管機關的期待，扮演好壽險業與行政主管機關、立法機關與社會的溝通橋樑。並尊重每一種業務發展類型、規模大小不同的會員公司。

二、協助業務發展 勇於承擔國家發展戰略角色

公會也將持續協助業者開發設計新型保險商品、推廣政策型保險，以利業務推動並勇於承擔社會責任；同時將持續尋找新的投資商品，提升資金運用效益。在國家社會轉型的過程中，壽險業因其產業特性，可發揮價值，做為政府的後盾，成為社會安全網的重要一環，也是國家戰略級的產業。公會將與各級政府協作，發揮壽險業的優勢，不僅可以協助國家發展，壽險業龐大資金也可以進行有效的運用。

三、國際接軌 期望沒有隊友落隊

未來在 IFRS17 及 ICS 準備及推行的關鍵過程中，公會將配合主管機關，發揮好溝通協調角色，以強化經營韌性為原則，考量台灣壽險業發展的獨特性及業者的狀況，讓整體業者都能穩健的過渡與接軌，期望一個隊友都不要落隊。

四、數位升級轉型 共享平台資源

過去幾年在主管機關指導、公會協調與業者的共同努力下，運用金融科技，建構壽險業數位化的共同平台。近年來，公會已成功推動理賠聯盟鏈、保全聯盟鏈、電子保單等項目，未來將在既有良好的基礎上，積極協助業者進一步做好準備。

五、致力永續發展 綠色金融

呼應主管機關對於 2050 年碳排放目標與淨零路徑圖，壽險業者將用實際行動落實永續發展，兼顧台灣產業發展特色，關注投融資標的之碳排放量，進行責任投資，並積極建構發展永續金融的能力，朝綠色與永續金融前進。

六、提升壽險業形象

持續推動企業社會責任，關注社會公益，努力提升壽險業形象。