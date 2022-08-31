〈友達產學合作〉攜北科大成立聯合研發中心 攻三大領域應用

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日宣布與北科大深化產學合作，共同成立聯合研發中心，未來將聚焦在智慧製造、智慧節能、自動化技術等三大核心領域應用，雙方也共同擬訂短、中、長期研究發展計畫，希望集結北科研發能量，布局尖端技術開發。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，友達長期與北科大密切合作，北科大加入 GOLF 學用接軌聯盟、友達也是北科大國際產學聯盟一員，雙方在智慧製造上更是重要學術合作夥伴，隨著聯合研發中心成立，將可望創造新合作模式，整合雙方研發量能、學界跟產業界互補，為科技創新注入新動能。

彭双浪也透露，友達 2016 年即與北科大簽署備忘錄，包含共同研發專案、短中長期實習制度、實習工廠、碩博士獎學金、講座等，2019 年則具體落實產學合作，包含真正施行產學合作案、人才培育就業、研發合作基金、國際產學聯盟等，目前友達與北科大六大學院中的五個都有合作。

彭双浪說，現在人才真的很缺乏，希望透過更多產學合作專案展開，深化產學接軌合作，不浪費任何一絲人才發展機會，並進一步達到學校、學生、企業、社會四贏的局面，而統計包含彭双浪在內，目前就有逾 400 位北科大校友任職於友達。

友達總經理柯富仁也說，人才、技術是企業永續發展關鍵的大環節，這次與北科大成立聯合研發中心，也是友達產學合作布局上的新里程碑。

北科大校長王錫福則指出，北科大過去就運用 AI、5G 等智慧創新技術，和友達協力改善其龍潭廠廠房空調，進而達到節能減碳效果，隨著研發中心落成，認為學界將能進一步提供研發創意和能量，實際落地應用解決企業需求。

友達自 2019 年與北科大合作逾 30 個產學合作案，場域應用包含專業工業型機器人、影像辨識、製程預測最佳化、設備預警、虛實整合應用等，後續將可延伸技術合作到 AI 語音互動系統、全地形無障礙移動、多工協作型機器人，雙方團隊密切合作持續提升技術應用，今日也展示全自動清潔機器人和機械手臂影用。