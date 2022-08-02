凌華下半年營運估續強 與友達合作新品將上市

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (2) 日召開法說，公司表示，下半年亞太、中國等市場訂單動能不錯，加上料況供應好轉，預期營收可望較上半年成長，毛利率也轉佳。而凌華與大股東友達 (2409-TW) 合作的面板相關系統標準產品也將上市，也將逐步挹注營運。

凌華表示，亞太區、中國等市場的訂單主要與工廠自動化、醫療、機器視覺等相關，預計下半年可望有雙位數成長，將接替上半年歐美市場的動能；整體訂單情況來看，BB Ratio 仍略高於預期，公司表示，將持續解決長短料、庫存等問題。

以上半年各市場狀況來看，凌華表示，歐洲成長 40%、美洲成長 34%，亞太區成長 20%，但中國受到封控以及出貨順序影響，年增僅 2%；以營收比重來看，歐美合計達 55%，亞太區 27%、中國 17%。

凌華在料況好轉以及漲價效益顯現，第二季營收 27.88 億元，寫同期新高，毛利率 39%，季增 6 個百分點、年增 3 個百分點，本業好轉外，業外又有處分中和廠房的 3.6 億元挹注，推升稅後純益衝上 4.38 億元，季增 764%、年增更近 20 倍，每股純益 2.02 元，上半年每股純益則來到 2.25 元，也較去年同期 0.32 元大增。