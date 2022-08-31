〈永豐金法說〉前7月唯一獲利正成長金控 總座：下半年迷霧中拚優於上半年

永豐金 (2890-TW) 今 (31) 日舉行法說會，總經理朱士廷表示，公司是 1-7 月獲利唯一正常的金控，但對下半年展望呈現「有一片迷霧，能見度不高」的態勢，無論投資或授信都會採相對保守審慎因應，但仍有信心繳出不錯成績單，會持續努力比上半年好。

朱士廷表示，受惠子公司永豐銀生息資產持續擴張及財富管理業務表現亮眼，上半年淨收益 241.1 億元、稅前純益 100.2 億元，雙創歷年同期新高；且今年 1-7 月自結稅後純益 103.1 億元，年化 ROE(股東權益報酬率) 11.27%，獲利不僅續創歷年同期新高，也是 15 家上市櫃金控中，唯一較去年同期正成長的公司。截至上半年，永豐金每股淨值 13.15 元，年化 ROE 10.67%。

朱士廷分析永豐金前 7 月獲利可以繳出唯一正成長的好成績，主要是業務均衡、多元發展，收益模式與其他家不同，其中，固定收益、利息收入都有助益，慈息資產也相當不錯，旗下銀行較其他金控表現較好，證券子公司獲利又跌得較少，在台股市占率增加、排名往上走，整體來說，多元均衡發展是上半年創下歷年同期新高的原因。

永豐銀行總經理莊銘福補充表示，獲利大幅成長主要原因為上半年手續費淨收益在銀行財富管理及放款業務帶動，較去年同期成長 15.6%，續創歷年同期新高；利息淨收益因孳息資產量率皆增，年增 17.5%。上半年其他淨收益因投資部位操作得宜，較去年同期成長 62.7%。

永豐金證券 2022 上半年淨收益 49.4 億元，稅後純益 8.9 億元，永豐金證券代總經理張李章隆表示，雖然受資本市場動盪且台股日均量下滑影響，致資本利得及穩定性收益減少，然而上半年經紀業務市佔率 4.87%，較去年同期提升 0.14 個百分點。

永豐金證券近五年來，ROE 在本土券商經紀市佔率前十大中，從 2017 年第 8 名晉升到 2022 年第一季第 3 名；2022 上半年平均融資餘額較去年同期年成長 12.6%，各項業務指標持續成長，充分展現公司近年拓展多元收入與精進數位經營的營運成效。

朱士廷表示，近五年在有效執行各項業務策略下，金控、銀行與證券在同業中的 ROE 排名持續往前。金控的 ROE 在 15 家上市櫃金控中，從 2017 年排第 13 名，前進到 2022 年第 1 季的第 5 名，也榮獲多項 ESG 評鑑機構與永續指數的肯定，未來將持續落實 2022-2024 四大策略「數位、跨境、整合、永續」，期待未來有更好的表現。