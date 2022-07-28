〈友達法說〉Q2轉虧EPS -0.59元 上半年每股虧0.05元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日公布第二季財報，受整體通路庫存水位偏高、終端消費需求不振壓抑品牌拉貨力道，加上 4 月中國封控衝擊部分生產、出貨，第二季毛利率降至 2.74%，單季由盈轉虧，稅後虧損 56.32 億元，每股虧損 0.59 元，累計上半年也由盈轉虧，每股虧損 0.05 元。

友達第二季營收 628.84 億元，季減 22.87%、年減 34.26%，毛利率 2.74%，季減 11.6 個百分點、年減 25.99 個百分點，營益率由前一季、去年轉負達 - 7.39 %，稅後虧損 56.32 億元，每股虧損 0.59 元，為 2020 年首季以來低點，並終結連七季獲利榮景。

累計友達今年上半年營收 1444.12 億元、年減 19.1%，毛利率 9.29%、年減 16.33 個百分點，營益率 0.45%、年減 17.64 個百分點，受第二季轉虧拖累，稅後虧損 4.68 億元，每股虧損 0.05 元。

出貨方面，友達統計，第二季面板總出貨面積達 491.9 萬平方米，季減 18.7%、年減 23.2%，低於預期，另外，第二季 EBITDA 獲利率為 5.2%。

友達表示，4 月部分生產及出貨受中國封控影響，加上通路庫存水位偏高，終端消費需求不振，壓抑品牌拉貨力道，對公司的營運壓力高於預期，導致單季營收、獲利衰退，展望第三季，面對產業逆風及諸多總經不確定性因素，將持續做好現金流管理，維持健康財務體質，並加速雙軸轉型，以強化企業競爭力，並將未來面板景氣波動對營運影響降到最低。

友達今日盤後也將召開法說會，由董事長彭双浪、總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總陳建斌、財務長曾煜智等經營高層親自主持，並將進一步說明今年第三季、下半年產業景氣展望。