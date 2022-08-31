通膨壓力高漲 7月製造業景氣連亮第五顆黃藍燈

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 7 月製造業景氣信號值，較上月減少 0.30 分至 11.88 分，燈號連續亮第 5 顆黃藍燈，反映全球通膨壓力未減，影響歐美國家經濟表現，加上中國房地產持續低迷，對全球供應鏈和需求帶來更多不確定性。

台經院指出，儘管國內製造業受惠新興科技應用和數位轉型推展，支撐進出口續呈雙位數成長，但外銷訂單在全球經濟下行壓力升溫下，由正轉負，突顯出全球終端市場需求疲軟，直接影響需求面、售價面指標表現。

所幸，7 月台股在國安基金護盤下略有回穩，使經營環境面指標所受的衝擊減緩。

台經院指出，從景氣信號各主要組成項目觀察，僅有 2 個項目分數增加、3 項減少，以需求面減少 0.58 分幅度最多、售價面和經營環境面分別減少 0.30 分、0.02 分，而原物料投入和成本面則分別增加 0.48 分、0.12 分。

而就不同燈號的消長觀察，藍燈比重由 6 月的 24.97% 減少至 7 月的 17.93%，但黃藍燈由 38.15% 一口氣增至 60.20%，綠燈由 30.12% 減少至 21.57%，黃紅燈由 6.76% 減少至 0.30%，7 月並無紅燈。

從各產業來看，尚亮綠燈的有食品、家具、石油及煤製品等業者。