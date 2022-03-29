美國2月JOLTS職位空缺數略降至1126.6萬個

美國上月職位空缺數自歷史高點小幅回落，由於雇主努力讓更多被邊緣化的勞工回歸職勢，職位空缺仍遠遠超過新進員工。

勞工部周二 (29 日) 在其職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 中表示，2 月職位空缺總數為 1126.6 萬個。根據修訂後的數據，1 月職位空缺數達到 1128.3 萬個。

雖然職缺數下降，但數據一直不穩定，尚未顯示出持續下降趨勢。職位空缺在 12 月達到 1140 萬的高點，創下 2001 年以來記錄。新進員工和職位空缺之間的差異也仍然很大，2 月招聘人數增加 26.3 萬人，達到 670 萬。

辭職或自願離職的人數也一直居高不下。這些在 2 月幾乎沒有變化，為 440 萬。2 月離職率上升 0.1 個百分點至 2.9%，仍遠高於 2019 年全年 2.3% 的平均水平。

勞動力短缺一直是影響美國經濟的主要供應面問題之一，並且隨著雇主提高工資以爭奪可用人才，導致通膨壓力加劇。在許多案例中，更高的薪酬並沒有激勵工人返回職場。根據麥肯錫 (McKinsey) 本月的另一項研究，在接受調查的近 600 名自願離職的勞工中，44% 的人表示對在 6 個月內重新加入傳統勞動市場「幾乎沒有興趣」。

反過來，當前的勞動市場狀況促使聯準會 (Fed) 決心主要關注其物價穩定任務降低通膨，而不是在已經緊張的勞動市場上調整貨幣政策以盡可能提高就業率。

鮑爾上周在公開講話中說：「從許多方面來看，勞動市場都非常緊俏，比疫情前就已非常強勁的就業市場要緊俏得多。」「即使如今的失業率更高，但目前的空缺職位比疫情前要多得多。」

不過，鮑爾也承認，Fed 升息等貨幣政策工具短期內無法改善勞動力供應。不過他說，這些反而會緩和需求成長，「從而促進就業和工資的持續、永續成長。」

與此同時，其他經濟學家表示，隨著疫情因素繼續緩解，勞動力供需失衡可能會及時在一定程度上自行改善。