壽險業7月淨值回升2723億元 今年匯兌利益可望突破兆元

7 月股債市反彈，帶動 7 月底壽險業淨值單月增加 2723 億元；但因今 (2022) 年上半年股債動盪，壽險業前 7 月淨值累計仍下滑超過 1.14 兆元。今年壽險業營運嚴峻之下，唯一的好消息就是因新台幣連貶，可望帶動壽險匯兌利益突破兆元。

金管會今 (30) 日公布壽險業今年 7 月底淨值為 1 兆 5278 億元，因資本市場在 7 月反彈，帶動淨值 6 月底大幅回升 2723 億元、月增 21.7%；但若拉長時間來看，7 月淨值還是比去年同期大減 1 兆 1447 億元、年減 42.8%。

今年股債震盪，產險業又有疫苗險龐大的理賠，使整體保險業獲利承受很大壓力，其中，截至 7 月底，壽險業稅前獲利為 2413 億元，較去年同期減少 629 億元、相當於下滑 20.7%；產險業更慘烈，稅前大虧 550 億元，較去年同期減少 700 億元、相當於衰退 466.7%。

在一片利空罩頂中，今年前 7 月新台幣兌美元大幅貶值 8.1%，反而成壽險業利多，在完全不避險之下，壽險業前 7 月累計兌換利益高達 9529 億元，由於 8 月台幣兌美元加速貶值，一路已經貶破 30 元大關，預期匯兌利益將突破兆元。

而截至 7 月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 1749 億元，今年以來增加 1313 億元；壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響合計數為 326 億元，亦創史上新高。

同期間壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 6946 億元，比去年同期多賺 2128 億元，主要來自匯兌利益增加。