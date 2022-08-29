報告：無論是多是少 全球水情災害至2050年將讓經濟付出5.6兆美元代價

根據周一 (29 日) 發布的一份報告，到 2050 年，全球一些大型經濟體日益嚴重的乾旱、風暴和暴雨，可能給全球經濟造成 5.6 兆美元的損失。

今年的大雨引發了洪水，淹沒了中國和南韓的城市，擾亂了印度的水電供應，而乾旱使整個歐洲的農民收成面臨風險。

這類災難正在給經濟體造成數千億美元起跳的損失。根據布魯塞爾災害流行病學研究中心維護的緊急事件數據庫，去年的極端乾旱、洪水和風暴導致全球損失超過 2240 億美元。

但是，工程和環境諮詢公司 GHD 的報告警告，隨著氣候變遷在未來幾十年裡加劇了降雨、洪水和乾旱，這些成本將飆升。

領導 GHD 加拿大水市場項目的賀蘭 (Don Holland) 說，無論是太多還是太少，水都可能「成為所能體驗到的最具破壞性的力量」。

GHD 評估了代表不同經濟和氣候條件的 7 個國家的水風險：美國、中國、加拿大、英國、菲律賓、阿拉伯聯合大公國和澳大利亞。該團隊利用全球保險數據和關於極端事件如何影響不同部門的科學研究，估計了各國在直接成本和整體經濟方面面臨的損失金額。

以全球最大經濟體美國而論，到 2050 年損失總額可能達到 3.7 兆美元，在此之前美國國內生產總值每年萎縮約 0.5%。到本世紀中葉，全球第二大經濟體中國將面臨約 1.1 兆美元的累計損失。

在對全球經濟最重要的 5 個行業中，製造和分銷將受到損失最嚴重的災害的影響，損失高達 4.2 兆美元，因為缺水會擾亂生產，而風暴和洪水會破壞基礎設施和庫存。

到 2050 年，易受乾旱和極端降雨影響的農業部門可能損失 3320 億美元。面臨重大挑戰的其他部門是零售、銀行和能源。

在今年瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇 (WEF) 上，一個全球專家組成立了一個新的委員會來研究水經濟學，以為決策者提供水資源管理方面的建議。