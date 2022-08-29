〈財報〉拼多多Q2營收年增近四成 獲利超預期

中國電商平台拼多多周一（29 日）美股盤前公布 2022 年第二季財報，在中國先前新冠疫情封鎖措施下，網購需求熱度持續，推升營收年增近 4 成、獲利表現也亮眼，皆遠優於市場分析師預期，利多消息推升拼多多 ADR 盤前大漲逾 14%。

截稿前，拼多多 (PDD-US) 美股盤前上漲 14.05%，每股暫報 65.66 美元。

財報顯示，拼多多第二季（截至 6/30）營收年增 36.4% 至人民幣 314 億元（以下單位皆同），遠高於市場預期的 236.45 億元，去年同期為 230.46 億元；第二季經調整後每股獲利報 7.54 元，也遠超市場先前預估的 2.75 元，去年同期為虧損 0.06 元；按美國一般通用準則計算下歸屬普通股股東的淨利報 89 億元。

按業務劃分，拼多多核心行銷服務上季營收報 251.7 億元，年增 39%；第二季傭金收入大增 107% 至 62.2 億元；自營業務收入營收報 5,070 萬元，年減 97%。

費用方面，按美國一般通用準則計算下，拼多多第二季行銷費用為 113.4 億元，占收入的比例降至 36%，與此同時，該公司進一步加碼研發，上季研發費用成長 12%。另外受到一些項目延期以及差旅商務活動大幅減少等偶發因素影響，拼多多第二季營運費用報 147.8 億元，占收入的比例從去年同期的 57% 下滑至 47%。

拼多多董事長兼執行長陳磊表示，第二季業績表現優異主因是中國國內消費持續復甦，平台多項措施效用顯現。他也稱，在如此背景下拼多多將在立足農業的基礎上，繼續發揮數位化優勢，推動鄉村產業轉型升級。