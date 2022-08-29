Panera Bread即起在得來速車道測試人工智慧科技

從周一 (29 日) 開始，紐約州北部兩個 Panera Bread 門市的得來速顧客將透過電腦下單，以測試人工智慧 (AI) 技術的準確性和縮短服務時間的能力。

這家三明治連鎖店是最新一家投資改善得來速體驗的餐廳公司。在新冠疫情期間，得來速訂單的激增導致餐廳周圍排起長龍，促使連鎖店專注於服務速度和訂單準確性。

麥當勞 (MCD-US) 也一直在努力推動其得來速車道的自動化，去年宣布與 IBM (IBM-US) 建立合作夥伴關係以實現這一目標。 Yum Brands (YUM-uS) 旗下的 Taco Bell 和 Restaurant Brands International (QSR-US) 的 Burger King 已經在部分分店打造雙得來速通道，以使客戶能夠更快地領取他們的數位訂單。曾經在得來速車道上猶豫不決的快速休閒連鎖店，如 Shake Shack (SHAK-US) 和 Sweetgreen (SG-US) 也已加入。

Panera Bread 正在使用 OpenCity 稱為 Tori 的語音訂購科技。根據 Pitchbook 的數據，這家新創公司已從私人投資者那裡籌集了 682 萬美元，公司估值為 2682 萬美元。根據 OpenCity 的網站資料，到目前為止，它的技術已被 20 多家餐廳使用，其中包括路易斯安那州的至少一家百佰雞 (Popeyes) 分店。

Panera 與 OpenCity 協議的財務條款沒有披露。

當客戶將車停在 Panera 得來速通話器前時將與 Tori 互動。Panera 員工也將隨時待命，提供幫助並收取訂單付款。

Panera 營運主管羅伯茲 (Debbie Roberts) 發表聲明表示，該測試將用於評估 Tori 是否應該擴展到更多的 Panera 餐廳。在 Panera 的 2000 多家分店中，約有 45% 設有得來速車道。

Panera 一直在嘗試使用自動化來改善客戶體驗。今年稍早時，它宣布對 Miso Robotics 的 CookRight 咖啡系統進行測試，該系統使用人工智慧來監控咖啡的體積和溫度。

Panera 自 2017 年 JAB 控股以 75 億美元收購後一直是私人所有。該連鎖店一直在技術上進行投資，促進其數位銷售並保持其作為餐飲業領導者的聲譽。今年夏初，它以市場狀況為由，取消了與餐館老闆邁耶 (Danny Meyer) 所屬投資集團的一項計畫交易，否決了再次上市的可能。