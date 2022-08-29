Wedbush：蘋果供應鏈穩固 評級「跑贏大盤」

蘋果 (AAPL-US) 正準備在下周發表新一代 iPhone，投資公司 Wedbush Securities 表示，對於蘋果 CEO 庫克和他的團隊來說，這將是另一個「關鍵時刻」，因為他們正努力保持這項業務豐厚的收入。

Wedbush Securities 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 給予蘋果「跑贏大盤」評級。他指出，過去幾周供應鏈的改善「非常穩固」，而且每周都有輕微改善。根據上周發出的邀請函，外界普遍預期蘋果將在 9 月 7 日發布 iPhone 和其他產品。

艾夫斯表示，蘋果決定比往常更早發布下一代 iPhone，這被視為一項「巨大成就」。他也提到今年稍早時的一些問題。在給客戶的報告中寫道：「回顧供應鏈問題和今年稍早時出現的工廠關閉，能夠實現這個目標是庫克和蘋果的另一項巨大成就。」

他補充指出，iPhone 14 最初的 9000 萬支訂單保持穩定，與 iPhone 13 相較將基本持平，這顯示即使全球經濟形勢令人擔憂，但蘋果下一代 iPhone 的需求仍很大。新 iPhone 的需求預計將包括更多的 iPhone Pro 和 Pro Max 機型，這兩款設備的價格可能會比去年的同款型號上漲 100 美元；艾夫斯指出，這應該有助於提高 2023 財年的平均售價。

他還指出，蘋果的服務業務預計將在 2023 財年創造 900 億美元左右的收入，並有望在 2024 財年超過 1000 億美元，使服務業務本身的價值超過 1 兆美元。

艾夫斯寫道：「簡而言之，我們相信蘋果的成長故事仍然完好無損，即使宏觀形勢不穩，但在 iPhone 14 即將面世之際仍有明顯的成長動能。」