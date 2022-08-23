防疫雙險理賠破655億元 產險增資恐創5年總額逾77倍

金管會今 (23) 日公布防疫保單理賠最新統計，今年以來累計至 8 月 22 日，防疫險雙險理賠已經飆破 655 億元；此外，金管會目前已核准四家產險公司增資，合計金額共 437 億元，若加上尚在規劃增資的公司，整體產險增資金額恐上看 600 億元，為近 5 年產險增資總額的 77 倍，顯示產險業增資壓力破表。

今年以來，防疫保單承保件數為 467 萬 9508 件，保費收入為 44 億 3853 萬元，理賠件數為 143 萬 260 件，理賠金額 534.07 億元，遠超過產險業過去三年所賺的 485 億元，且單周增加 58.77 億元，平均一天理賠金額 8.4 億元。

不只防疫保單，疫苗險理賠也續擴大，今年以來截至昨天，承保件數為 236 萬 9038 件，保費收入為 10 億 97 萬元，理賠件數為 28 萬 7905 件，理賠金額為 121.64 億元。

正因為防疫雙險理賠壓力龐大，金管會目前已經核准四家產險的增資案，包括：國泰世紀產險增資 100 億元、中信產險 40 億元、富邦產險增資 150 億元、新安東京海上產險增資 147 億元，合計共 437 億元。

若加上中再保規劃的 21 億元增資、和泰產 130 億以內、兆豐產險可能小額增資 20 億元，以及今天中信金法說釋出將再啟動二次增資，預期整體產險業增資總額將上看 600 億元。

產險業在過去 5 年僅有兩家公司辦理過現金增資，分別是 2017 年增資 6.7 億元、2021 年增資 1.08 億元，合計僅 7.78 億元；一旦今年產險業增資超過 600 億元，將創近 5 年產險增資總額的 77 倍。