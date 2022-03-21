〈財報〉拼多多Q4營收不如預期 將繼續斥重金深耕農業科技

中國電商平台拼多多周一（21 日）公布 2021 會計年度第四季財報，儘管面臨阿里巴巴與京東激烈競爭，營收表現入不如預期，年活躍買家數成長 10%，單季新增約 140 萬人，且月活躍用戶數成長 2%，並預計繼續在農業科技斥資重金投入，盤前股價漲逾 3%。

拼多多第四季營收報人民幣 272.3 億元，低於華爾街分析師預估 301 億元；2021 全年營收報 939.5 億元，年增 58%，主因是線上銷售技術服務與交易服務收入成長。

拼多多是中國電商領域相對新的公司，面臨來自阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US) 等規模較大的對手競爭壓力，而且後者擁有強大的基礎設施、物流系統，以及市場主導地位。

另一方面，中國經濟成長放緩與新冠億情爆發也對消費者的支出造成影響，反映在拼多多的營收上。

不過，拼多多第四季按通用會計準則計算（GAAP）每股獲利報 5.62 元，稀釋後每股獲利為 4.66 元，優於去年同期的每股虧損 1.13 元；按非通用會計準則計算（non-GAAP）每股獲利報 5.88 元，也優於去年同期的每股虧損 0.15 元。

該公司第四季 GAAP 營益報 69.07 億元，去年同期則虧損 20.478 億元，歸屬普通股股東的淨利為 66.195 億元。拼多多財務副總裁劉珺表示，第四季營益成長主因是行銷費用縮減及一次性費用抵減。

此外，拼多多受惠消費者和商家的雙重信賴，2021 年平台成交額（GMV）年增 46% 至 2.4 兆元（約 3,830 億美元）；活躍買家年平均消費額（ARPU）年增 33% 至 2,810 元，紛紛實現雙成長。

據中國媒體報導，去年 8 月，拼多多宣布設立「百億農研專項」，持續推動農業科技普惠，並將第二、三季獲利全投入到該專項。

拼多多董事長兼 CEO 陳磊表示，第四季度的獲利也將用於農研科技領域，繼續深化公司在農業數位化方面的努力，以推動更多的農産區、農戶直連數位經濟。

截稿前，拼多多 (PDD-US) 上漲 3.57%，每股暫報 44.12 美元。