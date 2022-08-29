卜蜂加碼投資台灣 台南新建種雞廠明年量產

卜蜂 (1215-TW) 持續在台加碼，投資開發新產能，今 (29) 日宣布台南後壁區投資種雞場計畫，預估總投資金額約 8000-9000 萬元，預計 2023 年開始生產。

卜蜂今天公告將以 6866 萬元，購入台南後壁區白沙屯土地及建物約 2000 坪，主要爲支應新投資種雞場計畫，也將再投資近 2000 萬元，購置全新養殖設備，總投資金額加總約 8000-9000 萬元。

卜蜂也持續加碼滾動投資，追求高加值、精緻化、多元化產品方向，迎向家庭即食化市場需求。

卜蜂去年在桃園龜山工業區購置的 560 坪建廠用地，今年將正式動工，預計興建符合 CAS 規範的精緻分切廠，總投資金額為 6.27 億元，並將原分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠也將加入豬肉的分切業務，目前正申請建照，預計今年動工、2024 年完工。

卜蜂目前除南投自動化雞隻電宰、加工場，也參與投資台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，預計 9 月量產，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。

同時，卜蜂在雲林斗六興建的 AI 人工智慧自動化無添加藥物飼料廠，規劃總年產能 48 萬公噸，初期產能 24 萬公噸，目前正試營運；在雲林飼料廠加入營運後，卜蜂將擁有台中、高雄及雲林三座飼料廠。