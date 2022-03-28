卜蜂連三年賺回半個股本 加碼投資台灣可望推升營運

卜蜂 (1215-TW) 2022 年持續加入新產能，營運正面發展，今 (28) 日公布公布 2021 年全年財報，稅後純益 13.56 億元，年減 18.19%，每股純益為 5.06 元，為連續 3 年賺回半個股本。

卜蜂 2021 年營收 248.41 億元，毛利率 13.69%，年減 2.19 個百分點，稅後純益為 13.56 億元，年減 18.19%，每股純益為 5.06 元。

卜蜂 2021 年營收 248.41 億元，創新高，卜蜂也持續加碼滾動投資，追求高加值、精緻化、多元化產品方向，迎向家庭即食化市場需求，投資 6.27 億元的桃園龜山分切場，預計今年動工，2024 年完工。

卜蜂去年在桃園龜山工業區購置的 560 坪建廠用地，今年將正式動工，預計興建符合 CAS 規範的精緻分切廠，總投資金額為 6.27 億元，並將原分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠也將加入豬肉的分切業務。

卜蜂目前除南投自動化雞隻電宰、加工場，另由卜蜂參與投資的台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，預計 2022 年 9 月量產，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。

卜蜂在雲林斗六興建的 AI 人工智慧自動化無添加藥物飼料廠，規劃總年產能 48 萬公噸，初期產能 24 萬公噸，去年底完工量產，2022 年將貢獻全年營運，將帶動市占率將由 17-18% 提高至 20% 以上。

卜蜂轉投資的勝大食品 2021 年新廠也全面投產，新增三條加工產線，分別是洗選機每小時 12 萬顆，水煮蛋產線每小時 2 萬顆，液體蛋殺菌產線每小時 800 公斤，三條產線在 2021 年第 4 季底投產，今年貢獻也將提升。

此外，卜蜂轉投資的瑞牧食品、瑞福食品蛋雞飼養量，分別增加 8 萬隻、5 萬隻，增至 40 萬隻及 60 萬隻，雞蛋洗選場產能也將同步提高。