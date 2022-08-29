投資台灣方案延續至2024年 經部看好續推升投資、生產動能

經濟部統計處今 (29) 日發布當前經濟情勢概況，針對企業回台投資對經濟效益進行評估，統計處說，在美中貿易紛爭、疫情影響下，台商發揮經營韌性、應變能力，是推升經濟發展的重要動能，我國在過去三年更是極少數保持經濟成長的經濟體，估隨著投資台灣三大方案延續至 2024 年，將能持續挹注投資、生產動能。

統計處說，美國在 2018 年對中國實施貿易制裁，加上中國勞動成本逐年上升，促使我國企業重新思考全球布局策略，導致近年對中國投資意願降溫，統計 2019-2021 年間我對中投資金額較 2016-2018 年減少約 8 億美元，占比也下滑至 33.8%，反觀我國對美國、新加坡、越南等地投資金額則逆勢增加。

企業除分散海外據點，台灣也推出投資台灣三大方案吸引企業回台投資，統計處表示，2019 年推動為期 3 年的投資台灣三大方案政策，且去年為維持民間投資力道、考量台商仍持續有回台投資需求，核定受理期間再延續 3 年至 2024 年。

截至上周五 (26 日) 為止，投資台灣三大方案已吸引 1244 家企業參與，投資金額超過 1 兆 7827 億元，其中，台商回台有約 266 家通過審核，投資額達 1 兆 727 億元，若以分年到位金額觀察，2019-2021 年已有約 7009 億元投資落實，預期今、明兩年到位投資金額將各有約 1891、1827 億元。

觀察台商回台投資方案，統計處說，自 2019 年推動以來，台商平均每家投資約 40 億元，用於購置機械設備，且以電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業位居前二位，投資地點以桃園市居冠，依序則為台中市、台南市、高雄市。

統計處說，台商回流使國內產業鏈更加完備，並帶動相關產業投資增加，回顧 2019-2021 年製造業固定資產增購額較 2016-2018 年成長 42.4%，產業別中又以伺服器、網路連接器、健身器材等產值提升程度最大，且出口更在產業投資、半導體優勢下，過去三年出口成長優於全球平均，達 10.1%。