日經：台灣停電頻傳 凸顯電力供應脆弱性

今年夏天，台灣停電頻傳，凸顯這個亞洲最重要晶片製造重鎮電力供應的脆弱性。學者認為，台灣最緊迫的問題，是供電穩定性。

日經新聞分析台電公司揭露的數據，發現台灣在 7 月 1 日至 8 月 29 日期間，影響逾千戶家庭的停電事件，共計發生 22 次，最嚴重停電波及 17,000 戶。另有八次停電，影響戶數介於 44 至 962 戶。最常見停電原因，包括饋線、電力變壓器及高壓電纜故障。

這些停電並未影響科技園或大型工業用戶，例如台積電、鴻海，但專家表示，台灣科技業者應將之視為警訊。

台灣大學風險社會與政策研究中心主任周桂田說：「因為備用容量還可以，台灣最緊迫的問題不是電力是否充足，而是供電穩定性。改善整體基建是關鍵。」

周桂田並表示，「我們肯定需要起草一些應急和備用電力供應計畫，以因應任何潛在電力中斷。從俄烏戰爭到北京實彈軍演，在考慮未來電力基礎設施時，肯定需要考慮地緣政治風險。」

反映今年頭六個月的最新數據顯示，台灣主要電力來源是煤炭（42.5%）和天然氣（38.1%），再生能源僅佔 8.1%，核電佔 8.5%。台灣希望到 2025 年將再生能源的比率拉高至 20%，並將天然氣的比重提高至 50%。

台灣增加再生能源——例如離岸風電——是促進台灣能源自給自足的一種方式。然而，地緣政治緊張局勢可能阻礙台灣在這方面的努力。

KPMG 台灣所綠能產業服務團隊主持人陳文正表示，「隨著台灣能源結構從傳統電力供應… 向再生能源等更加多元、可變的來源轉變，台灣將需要一個更具彈性和智慧管理的電網 」

陳文正說，再生能源的可變性，意味電網將不得不面對更大、更頻繁的電壓變化。

陳文正也認為，地緣政治的不確定性，可能會影響全球風電業者繼續在台灣興建大型風電場的意願，畢竟這牽涉新台幣數千億元投資。