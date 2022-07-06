基本工資審議會Q3登場 許銘春：不排除比照去年補貼產業

基本工資已連 6 年調升，今年審議委員會預計在第三季召開，勞動部長許銘春今 (6) 日表示，疫情導致內需產業受到嚴峻考驗，審議委員除了參考各項數據來決定調幅外，若最終決議比照去年補貼受影響產業，不排除任何的可能。

許銘春今天接受網路節目「齊有此理」專訪，談及基本工資議題，她表示，自總統蔡英文上任後，基本工資已經連續 6 年調漲，去年月薪漲幅為 5.21%、時薪調幅為 5%，但受物價通膨影響，讓大家對調幅沒什麼感覺。

許銘春強調，基本工資就是要照顧基層勞工與保障實質購買力，外界對於第三季的基本工資審議會都相當期待，這部分屆時會由勞、資、政、學等代表共同討論。

至於調幅方面，許銘春說，基本工資審議委員會將根據 CPI、GDP 等各項經濟數據，以及當下經濟社會狀況來考量，2020 年新冠疫情剛起來，如果沒有調漲大家也不會說什麼，但當時還是象徵性調漲一點，也象徵政府照顧勞工的態度。

許銘春進一步指出，去年經濟成長非常好，但都是製造業、科技業在支撐，內需產業像是餐飲業等情況卻很糟，因此，後來委員會決議調漲基本工資，但也決議給予內需產業補貼。

許銘春表示，今年考量通膨因素，若沒調整薪資就等於實質減薪，因此，勞方期待非常高，即將召開的基本工資審議會，假如委員認為應比照去年補貼受影響產業，屆時就看大家怎麼討論，不排除任何的可能。