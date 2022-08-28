5金控法說本周接力登場 市場關注升息對獲利衝擊

金控法說本周持續登場，包括國泰金 (2882-TW)、新光金 (2888-TW)、永豐金 (2890-TW)、第一金 (2892-TW) 及兆豐金 (2886-TW) 等 5 家金控接力舉行法說，在聯準會升息預期、股市劇烈震盪等市況下，對於金控旗下的銀行、保險與證券業挑戰將成法人關注焦點。

為對抗通膨壓力，美國聯準會主席鮑爾暗示將持續升息，美股四大指數應聲崩跌，事實上，今年以來受到通膨、全球央行升息等因素衝擊，全球股市持續震盪整理，台股也無法倖免於難。

美台接力升息雖有助於拉抬銀行利差，但在美債殖利率彈升、股市拉回整理影響下，不僅讓壽險業淨值下降，台股成交量能萎縮也讓證券子公司獲利跟著縮水，進而影響金控獲利跟著衰退。

法人指出，聯準會升息對於銀行業利差進帳固然有所助益，但在通膨壓力，以及聯準會表態將持續升息態勢下，讓股市與經濟成長備感壓力，金控旗下包括銀行、壽險等子公司如何調整資產配置將成法說關注焦點。

法人表示，今年以來資本市場對於金控獲利的影響已經逐漸反映，在聯準會將繼續升息態勢下，對於金控旗下保險、證券的衝擊將如何因應，勢必成為法說關注焦點。

另外，部分擁有產險子公司的金控，今年受本土疫情爆發影響，普遍面臨增資壓力，未來的增資計畫也將成法說關切重點。



