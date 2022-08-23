〈中信金法說〉台壽保上半年很辛苦 中信銀創佳績 金控全年獲利看一大臉色

中信金控 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，總經理陳佳文表示，今 (2022) 年上半年保險子公司台壽保非常辛苦，但中信銀行營運相對強勁，中信金上半年累計稅後純益為 242.95 億元，雖然年減 27.4%，但仍創歷年同期次高，展望下半年，財務長邱雅玲表示，防疫險會是影響中信金今年獲利的一大變數。

中信金自結上半年累計稅前盈餘 336.88 億元，累計稅後純益為 242.95 億元，較去年同期的 334.49 億元、減少 27.4%，但仍創歷年同期次高，每股稅後純益 (EPS) 為 1.19 元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 13.26%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.69%。

陳佳文表示，第二季對金融市場來講是很辛苦的一季，通膨壓力很大，各國央行紛紛升息，美國聯準會今年以來升息 9 碼，因為利率急速拉升，也使得美債殖利率漲很快，以投資為主的保險業很辛苦，股票回檔很多、債券也跌很多，因此台灣人壽上半年有比較顯著的衰退；但是台美利差擴大，核心子公司中信銀上半年有很好表現，稅前盈餘年成長 23%，稅後純益也成長 9%。

上半年保險非常辛苦，但銀行動能相對強勁，展望下半年，物價上漲從高峰回落，一般預期升息速度會比上半年慢一點，比較高利的環境，台灣人壽的資本利得比去年差很多，但經常性投資收益會因為利率上漲而較穩定，整體來說，預期中信金表現還是會很不錯。

中國信託銀行上半年合併稅後純益為 162.06 億元，年增近 9%，上半年各項放款業務成長動能強勁，整體放款較去年同期成長 10.7%，且受惠於放款結構調整、台美升息，淨利差持續擴大，帶動淨利息收入較去年同期成長 21.2%；手續費方面，財富管理業務雖受疫情影響，然信用卡、個金、法金、彩券等相關手續費收入仍持續成長。

截至 6 月底，中信銀行合併逾期放款比率為 0.51%，合併呆帳覆蓋率為 320.7%，呆帳成本為 21 個基點，資產品質穩定。

保險業務方面，台灣人壽上半年合併稅後純益為 88.41 億元，較去年同期大減 46.7%，主要因新台幣兌美元貶值，台灣人壽除認列淨避險收益外，6 月底外匯價格變動準備金餘額為 95 億元；受到上半年投資市場劇烈波動及防疫保單理賠金額影響，台灣人壽獲利較去年同期減少，邱雅玲表示，防疫險會是影響中信金今年獲利的變數。