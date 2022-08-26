〈世芯法說〉Q2每股賺6.01元創次高 上半年大賺逾一股本

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠客戶量產需求強勁，單季稅後純益達 4.28 億元，每股稅後純益 6.01 元，僅次於首季創下的新高，合計上半年 EPS 已達 12.33 元，改寫歷年來新高。

世芯 - KY 第二季營收 29.75 億元，季增 13.67%，年增 9.13%，毛利率 34.59%，季減 3.96 個百分點，年增 0.59 個百分點，營益率 19.13%，季減 1.79 個百分點，年增 1.22 個百分點，稅後純益 4.28 億元，季減 4.58%，年增 10.03%，每股稅後純益 6.01 元。

世芯 - KY 上半年營收 55.92 億元，年增 3.84%，毛利率 36.45%，年增 1.28 個百分點，營益率 19.97%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 8.77 億元，年增 12.87%，每股稅後純益 12.33 元。

世芯 - KY 指出，第二季受 ABF 載板供應短缺影響，營收展望略低於先前預估，毛利率也因 NRE(委託設計) 營收比重降低較前季下滑，預期第四季隨著 ABF 載板供需緊張情況舒緩，量產動能可望轉佳，力拚全年營收達 5 億美元的目標。