〈財報〉中國蘋鏈龍頭立訊精密報喜 本季淨利有望激增73% 股價大漲

中國 A 股蘋果供應鏈龍頭立訊精密 (002475-CN) ，周四（25 日）發布半年度財報與本季財測，上半年營收激增逾 70%，本季淨利最高可望驟增逾 73%，立訊精密股價周五盤中應聲飆漲逾 6%。

立訊精密表示，上半年營收為人民幣（下同）819.61 億元，較去年同期成長 70.23%，淨利為 37.84 億元，增長 22.49%。研發支出為 36.39 億元，增加 38.41%。

半年報顯示，消費電子營收為 699.46 億元，較一年前躍增 73.15%，占總營收的比率達 85.34%。

立訊精密賬面上坐擁不少貨幣資金。截至 6 月 30 日，立訊精密持有貨幣資金 267.58 億元。

立訊精密表示，在消費類電子業務中，無論是零組件、模組或系統級產品，表現均可圈可點，新產品趨於成熟，老產品端持續保持市場領先地位。

展望本季，立訊精密預估，頭三季淨利將介於 60.97 億元–65.66 億元，較去年同期成長 30%-40%。就第 3 季而言，淨利將介於 23.13 億元–27.81 億元，增長 44.49%-73.80%。

立訊精密股價周五盤中聞訊勁揚 6.21% 至 40.04 元。

華爾街見聞 · 見智研究認為，立訊精密今年業務景氣度高漲趨勢非常明確，並且在第 1 季已出現明確轉折點。上季在華東地區疫情影響下，立訊精密透過調動中國跨區和越南產能，積極因應供應鏈風險，出貨量不俗。而本季業績成長明確，主要來自蘋果系新品訂單導入，以及比率提升。